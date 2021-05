El príncipe Harry volvió a ponerse en el ojo público al revelar que durante algunos años consumió drogas y alcohol para enfrentar las presiones que sentía por ser parte de la Familia Real y por la muerte de su madre, Lady Di. También, dio a conocer que sufrió ataques de pánico que afectaron su salud mental.

En entrevista con Oprah Winfrey, para una nueva serie documental de Apple TV +, el hijo de la princesa Diana volvió a abrir su corazón y dijo que a finales de los 20 y principios de los 30 años enfrentó este tipo de situaciones.

Diana murió en 1997, cuando Harry tenía sólo 12 años de edad. Al respecto el duque de Sussex, dijo que de niño estaba muy enojado por la situación y que después del fallecimiento de su madre, pocas personas a su alrededor hablaron de lo ocurrido.

Durante la conversación con la presentadora, indicó que durante los 28 a los 32 años fue una época de pesadilla en su vida, pues sufrió a ataques de pánico y ansiedad severa.

Harry confiesa que consumió drogas

La prensa sensacionalista del Reino Unido, siempre retrató a Harry como un joven con un estilo de vida muy festivo. Sin embargo, el nieto de la Reina Isabel II dio a conocer que bebía mucho, pero que no lo hacía porque lo disfrutaba, sino porque estaba tratando de ocultar algo.

“Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas (…) Estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía”, dijo el ex miembro de la realeza.

The Me You Can’t See (El yo que no puedes ver) es el proyecto de Oprah Winfrey, que tiene como objetivo eliminar el estigma en torno al tema y en el que Harry participó como co-creador y productor ejecutivo.

También participan celebridades como Lady Gaga, la actriz Glenn Close y el jugador de la NBA DeMar DeRozan, quienes hablan sobre sus experiencias de mala salud mental.

Estas nuevas declaraciones surgen después de la entrevista que dieron Harry y su esposa Meghan a la periodista estadounidense, en la cual revelaron las dificultades de vivir en la familia real y después de que duquesa de Sussex, confesara que contempló el suicidio mientras estaba embarazada de su hijo.