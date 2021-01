Son muchos los países del mundo en donde el aborto es legal, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, Uruguay, los países de la antigua Unión Soviética, Asia Oriental y casi la totalidad de los países de la Unión Europea. Además, Corea del Sur y Argentina se sumaron a esta lista en días recientes.

El primer país en despenalizar el aborto fue Corea del Norte en 1950 y, como ya lo dijimos, Argentina el más reciente.

Pero también hay muchos estados que no aceptan total o parcialmente esta práctica:

– En Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras está prohibido el aborto, sin importar cuáles son las circunstancias de las que se habla.

– En Brasil, Chile, Paraguay y México está permitido sólo en algunas circunstancias o sólo en algunos estados. Por ejemplo, en nuestro país, sólo está despenalizado en la Ciudad de México.

El gran problema en los países con aborto ilegal

En los países en donde no existe el aborto hay dos grandes problemas. El primero es el gran número de clínicas clandestinas en donde se practican estos procedimientos. Porque, aunque no e legal, eso no significa que las mujeres no lo hagan.

El otro conflicto es el grave riesgo al que se exponen las mujeres cuando lo hacen. En clínicas sin ninguna medida de seguridad, con médicos que no tienen preparación suficiente y con una alta probabilidad de perder la vida en la mesa de operación.

La despenalización ha logrado que los países en donde es legal, las muertes de mujeres durante la interrupción del embarazo se reduzca a un porcentaje muy bajo.