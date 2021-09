El escándalo y la polémica se han desatado, luego de que en el noreste de París, Francia, se construyó un pared para impedir el paso de personas adictas a enervantes puedan pasar por un túnel que une a París con la ciudad periférica de Pantin.

Los vecinos denuncian un “muro de Berlín” que los aleja de la capital e impide el libre tránsito.

El poblado de Pantin, un municipio de la periferia norte de París, descubrió el muro que cerró una de las pocas vialidades directas hacia la ciudad, por lo que protestaron indignados. De acuerdo con medios locales, esta barrera fue el resultado de una decisión de la Prefectura parisina de reubicar a cientos de indigentes que viven en carpas en el noreste de la capital, y alejarlos de la población para evitar nuevos disturbios.

“Hay que entrar en contacto con estas personas, conocerlas, establecer un lazo y proponerles un tratamiento”, aboga León Gomberoff, trabajador social y responsable de proyectos en la organización Aurore que brinda asistencia a las personas adictas al crack en París.

“Disponemos de tratamientos adaptados a la cocaína, pero la forma crack es más adictiva y afecta a personas que están en una situación de precariedad social muy grande. La idea es poder aportar esos tratamientos a esta gente y esto pasa por una cierta tolerancia al consumo porque no se le puede pedir que dejen de consumir de un día para el otro”, agregó el trabajador social, quien no está de acuerdo con la medida del muro.

"Le mur de la honte ! ".

“On a construit un mur entre Paris et Pantin, c'était le seul passage piéton et cycliste”.

“On ne soigne pas les consommateurs de crack et on ne protège pas les habitants”. https://t.co/ERCioH9Iw3 pic.twitter.com/7gM3MtS8SH

— Lili dit Jojo (@ElianeFines) September 26, 2021