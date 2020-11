Washington.— Tras celebrar su victoria frente a Donald Trump, Joe Biden se enfocó ayer en los preparativos de su llegada a la Casa Blanca con cuatro prioridades: la lucha contra la pandemia, recuperación económica, equidad racial y cambio climático, sin haber recibido todavía un reconocimiento del republicano.

El demócrata recibió felicitaciones de varios dirigentes de todo el mundo, con las excepciones del mexicano y brasileño, mientras el mandatario saliente sigue alegando fraude en la elección, sin aportar pruebas. Trump planea redoblar su ofensiva judicial para impugnar los resultados, según su abogado Rudy Giuliani, que afirmó que hay “mucha evidencia” de fraude.

La pandemia por Covid-19, que deja más de 237 mil muertos en Estados Unidos, estará en el centro de las actividades de Biden como presidente electo. Hoy conformará un grupo de expertos para elaborar un plan nacional con el fin de frenar el virus, que pueda ser implementado desde el día en que asuma: el próximo 20 de enero.

La actitud de Trump en los próximos días va a pesar en la capacidad de acción de Biden antes del 20 de enero, porque para tener acceso a agendas hace falta una decisión administrativa que lance efectivamente la transición.

Ayer por la noche, se informó que un grupo bipartidista de exfuncionarios de la Casa Blanca ha instado a Trump a conceder las elecciones y permitirles “comenzar inmediatamente el proceso de transición postelectoral”.

Antes, Trump citó ayer a un experto en Twitter afirmando que la “elección fue robada”, después salió de la Casa Blanca para jugar al golf, criticó a los medios y cuestionó lo que llamó “el engaño de la boleta por correo”.

Mientras, gran parte de los líderes mundiales felicitaron a Biden por su victoria.

El expresidente republicano George W. Bush llamó a Biden para felicitarlo por su victoria, con un resultado “claro”.

Algunos republicanos apoyan a Trump

En Estados Unidos, los políticos republicanos en activo no han roto filas, salvo los díscolos habituales como el senador y excandidato presidencial Mitt Romney. El senador republicano Lindsey Graham instó a Trump a no reconocer su derrota. El senador Ted Cruz dijo: “Los medios de comunicación no pueden elegir a nuestro presidente. El pueblo estadounidense puede elegir a nuestro presidente”. También la primera dama, Melania, hizo eco del mensaje de su marido, de que hubo fraude.

Las posturas por la reacción de AMLO

Luego de que el sábado el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no reconociera el triunfo de Biden, hubo reacciones de demócratas y conservadores.

El representante demócrata, Joaquín Castro, dijo: “Esto representa un impresionante fracaso diplomático del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador”. El representante demócrata Chuy García reaccionó: “Los votantes estadounidenses han hablado y Joe Biden es nuestro presidente electo. Ganó justa y honestamente”, y añadió en español: “No deje que se le vaya el tren”.

Michael Johns, cofundador y líder del movimiento conservador del Tea Party, dijo en Twitter: “Felicitaciones al presidente mexicano por hacer lo que todos deberían estar haciendo: reconocer que el resultado presidencial de Estados Unidos aún no se define hasta que se investiguen y resuelvan las acusaciones de fraude y irregularidades sustantivas y creíbles”. El sitio conservador Breitbart News hizo eco del mensaje de López Obrador. Tuiteó: “El presidente de México dijo que es demasiado pronto para felicitar a cualquiera de los candidatos presidenciales, ya que las elecciones tienen asuntos legales pendientes”.