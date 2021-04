Este domingo, autoridades de Seattle en el estado de Washington en Estados Unidos, reportaron un tiroteo que ocurrió por la tarde y dejó tres heridos.

A través de su cuenta de Twitter, el Departamento Policial de Seattle anunció que alrededor de las 15:25 horas locales recibieron una llamada reportando un tiroteo en las Avenidas Sur Y Sur Jackson.

Asimismo, reportaron que hubo tres heridos, entre ellos un niño de dos años de edad, quien se encuentra en condición grave. Mientras tanto, uno de los hombres atacados fue ingresado a un hospital mientras que el otro se encuentra bien.

Police responded to shooting at 23rd Ave S Ave S Jackson Street at approximately 3:25 pm. Four victims reported at this time. PIO will be available at yet TBD location. More information to come.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) April 11, 2021