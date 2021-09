Corea del Norte celebró el 73 aniversario de su fundación con un desfile militar nocturno en la capital, informaron los medios estatales este jueves, publicando imágenes de filas de personas marchando vestidas con trajes de color naranja contra materiales peligrosos, pero sin misiles balísticos.

Kim Jong-un, líder del aislado estado, asistió al acto, mientras las fuerzas paramilitares y de seguridad pública de la Guardia Roja de Trabajadores Campesinos, la fuerza de defensa civil más grande del país, marchaban en la plaza Kim Il Sung de Pyongyang a la medianoche del miércoles, según mostraron los medios estatales.

Rodong Sinmun, el periódico del gobernante Partido de los Trabajadores, publicó fotografías de personas con trajes de color naranja contra materiales peligrosos y con mascarillas de grado médico, en un aparente símbolo de los esfuerzos contra el coronavirus, además de tropas con rifles marchando juntas.

También se exhibieron algunas armas convencionales, incluidos varios lanzacohetes y tractores con misiles antitanque.

No obstante, no se vieron ni fueron mencionados los misiles balísticos en los informes, y Kim no pronunció ningún discurso, a diferencia de octubre pasado, cuando se jactó de las capacidades nucleares del país y mostró misiles balísticos intercontinentales nunca antes vistos durante un desfile militar antes del amanecer.

“Las columnas de prevención de epidemias de emergencia y el Ministerio de Salud Pública estuvieron llenas de entusiasmo patriótico al mostrar las ventajas de los socialistas en todo el mundo, mientras protegían firmemente la seguridad del país y su gente de la pandemia mundial”, dijo la agencia de noticias oficial KCNA.