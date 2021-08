La biodiversidad y el cambio climático estarán en el centro de las próximas reuniones de organismos y organizaciones internacionales donde habrán decisiones vitales contra el calentamiento global.

La importancia de las decisiones que se adopten en esos foros a lo largo de los próximos meses cobra mayor relevancia tras la reciente publicación del informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU que alerta de que muchos de los efectos del calentamiento planetario “son irreversibles” y persistirán durante siglos o milenios.

La diferencia entre el calentamiento global promedio de 1.5 ° C, 2 ° C o 3-4 ° C puede parecer marginal. Pero representan escenarios muy diferentes para el futuro de la humanidad. pic.twitter.com/9cL6rmGc0y

— ONU Noticias México (@CINUmexico) August 10, 2021