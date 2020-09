Donald Trump criticó a los altos mandos del Ejército y del Pentágono de su país, en medio del revuelo causado por un informe de prensa que señala presuntos términos de menosprecio que el presidente habría usado contra soldados que murieron en combate.

En una conferencia de prensa, el presidente aseguró que todavía mantiene el apoyo de la mayoría de los soldados, pero enfiló sus críticas contra las filas de mayor jerarquía. “No estoy diciendo que los militares estén enamorados de mí. Los soldados sí, pero los altos mandos en el Pentágono probablemente no, porque ellos solo quieren combatir en guerras para que todas esas maravillosas compañías que fabrican bombas y aviones se mantengan felices”, expresó.

Aunque Trump no hizo más precisiones sobre su comentario, el actual secretario de Defensa, Mark Esper, trabajó hasta el 2017 como lobbyista en Washington de la empresa Raytheon, uno de los contratistas de defensa militares más grandes del país.

El Departamento de Defensa no respondió a las declaraciones del líder republicano, en campaña hacia las elecciones de noviembre. Posteriormente, Trump defendió su postura en Twitter recordando un discurso del ex presidente Dwight Eisenhower en 1961, en el que también se manifestó en contra del complejo militar.

De todos modos, algunos analistas se mostraron preocupados por los posibles efectos de las declaraciones. “Los comentarios del presidente sobre las motivaciones de los líderes militares no solo degradan su servicio y el de aquellos a quienes dirigen; él da crédito al mismo desdén e irreflexión que trata de negar”, dijo el contraalmirante retirado de la Marina de Estados Unidos y analista de CNN, John Kirby.

La denuncia de la revista de The Atlantic, varias veces negada por la Casa Blanca, le resulta muy sensible a Trump, luego de que una encuesta mostrase que está perdiendo el apoyo del personal militar activo. Según el reportaje, Trump llamó en 2018 “perdedores” y “fracasados” a los estadounidenses que murieron en la I Guerra Mundial y dijo no entendía qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero. En los últimos días, pidió el despido de una periodista de Fox News que había confirmado con sus fuentes el informe de la revista.