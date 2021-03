Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, arremetió en contra de su sucesor Joe Biden, actual mandatario, por su manejo de la crisis migratoria y señaló que es “indignante” el trato que se le da actualmente a los inmigrantes que llegan a la frontera del país norteamericano. Además, pese a que ya no está al frente del gobierno, Trump volvió a llamar a que se termine de construir el “muro” que divide a EU de Latinoamérica.

En entrevista con Laura Ingrahamm, en The Ingraham Angle de Fox News, Trump fue cuestionado ante la primera conferencia de prensa del actual presidente Joe Biden, en la que salió a relucir por el trato que daba a los niños migrantes durante su gestión. Biden señaló que Trump dejaba “morir de hambre” a los menores indocumentados; el expresidente respondió a la acusación con un contra ataque.

Posteriormente Trump criticó a Biden por restringir la construcción del muro fronterizo y cancelar el acuerdo de “Permanecer en México” con el presidente López Obrador.

“Lo más importante fue que teníamos la política de Permanecer en México, y eso significa que no permitiríamos que las personas esperaran en nuestro país hasta que estuvieran totalmente revisadas, que la mayoría de ellas no revisaron y volvería a su propio país “.

Así mismo, para rematar su comentario sobre la crisis migratoria Trump hizo un guiño a sus tiempos de campaña hace unos 5 años, cuando su solución era construir un muro fronterizo y ahora, evolucionó a “terminarlo”.

Trump slams Biden for curtailing border wall construction and canceling 'Remain in Mexico' agreement with President López Obrador. pic.twitter.com/oCKPn9bner

— Laura Ingraham (@IngrahamAngle) March 26, 2021