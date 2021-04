El Gobierno de Estados Unidos cumplió su amenaza y es que la embajada de aquel país en Moscú anunció a través de su sitio web que a partir del próximo 12 de mayo reducirá el número de servicios consulares prestados, suspendido; en particular, la tramitación de visados no inmigrantes que no estén destinados a viajes diplomáticos.

De acuerdo con la embajada estadounidense, la misión diplomática solo podría presentar a los servicios de emergencia para ciudadanos, posiblemente con retrasos o limitaciones, y tramitará “un número muy limitado” de visas de inmigrantes.

Este servicio tiene una reducción debido a la orden emitida el pasado 23 de abril, por parte del Gobierno ruso. La embajada de Estados Unidos en Moscú dijo que lamentará por reducir su fuerza laboral consular en un 75%.

🔻

📖Journeys through the Russian Empire:

🇷🇺🇺🇸 @RusEmbUSA diplomats took part in a presentation and signing of the book by American historian, photographer and specialist in Russian architecture prof. William #Brumfield hosted by @RCCUSA

🔻https://t.co/Bxc6rPvyU1 pic.twitter.com/4cpcbfnrp1

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 29, 2021