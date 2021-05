Una pasajera llamada Vyvianna Quinonez, de 28 años, fue detenida por las autoridades aeroportuarias luego de que golpeó a una azafata de Southwest Airlines a bordo de un avión.

La agresión ocurrió el domingo por la mañana mientras un vuelo de Sacramento aterrizaba en la ciudad de San Diego, California.

Ahora se ha revelado el video que muestra la agresión. Michelle Mener, quien grabó el video, dice que ambas discutían verbalmente por la política de usar cubrebocas a bordo del avión y todo se intensificó cuando le pidió mantener abrochado su cinturón de seguridad mientras el avión estaba en movimiento.

Fue entonces cuando Vyvianna Quinonez soltó puñetazos a la azafata. Le sangró el rostro y le tiró dos dientes, a pesar de que un pasajero intentó separarlas.

Video shows the moment a woman punched a Southwest Airlines flight attendant and knocking out two of her teeth. The incident reportedly started over a mask violation. pic.twitter.com/NAPZknOs1e

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) May 27, 2021