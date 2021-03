Bernie Sanders es una de las personas que ha mostrado inconformidad con la decisión de Twitter de impedir definitivamente que Donald Trump vuelva a hacer uso de la plataforma. El senador independiente dejó en claro que no tiene un buen concepto del expresidente, pero aún así, no le parece correcto el veto que se le dio tras los disturbios del Capitolio del 6 de enero.

Sanders expresó sus ideas en el podcast “The Ezra Klein Show” de The New York Times, donde se le preguntó si creía que era verdad la crítica de que los liberales se han vuelto “demasiado censuradores”. Entonces, el político respondió:

“Mira, con Trump tienes un expresidente racista, sexista, homófobo, xenófobo, un mentiroso patológico, un autoritario, alguien que no cree en el Estado de derecho. Esto es una mala noticia.

Pero si me estás preguntando ¿acaso me siento particularmente cómodo de que el entonces presidente de Estados Unidos no pudiera expresar sus puntos de vista en Twitter? No me siento cómodo con eso” afirmó.