Un nuevo tiroteo en Estados Unidos en un supermercado de Boulder, en Colorado, ha dejado este lunes diez muertos, incluyendo el primer agente de policía que llegó al lugar, confirmaron las autoridades.

Las autoridades confirmaron después que uno de esos policías, que fue identificado como Eric Talley, de 51 años, murió en el ataque junto a las otras nueve personas.

Rest In peace Officer Eric Talley. Your service will never be forgotten #BoulderShooting pic.twitter.com/FVximvhS2E

El atacante se encuentra bajo custodia y está herido, afirmó Michael Dougherty, fiscal del distrito del condado de Boulder, ubicado unos 50 kilómetros al noroeste de Denver, la capital de Colorado.

La policía no ha dado a conocer el nombre del sospechoso ni detalles del tiroteo, que ocurrió sobre las 14:30 hora local, cuando un hombre armado con un fusil de asalto abrió fuego en el interior del supermercado de la cadena King Soopers en Boulder.

Imágenes difundidas en directo durante el ataque habían mostrado a un hombre vestido con un pantalón corto deportivo y manchado de sangre siendo escoltado por los agentes fuera de la tienda.

#massshooting: At least six people dead in mass shooting in Boulder, Colorado.

(Via Denver7 News). This appears to be shooter. #Colorado #Shooting. pic.twitter.com/YkFdDIWpWy

— Khan Basit (@khanmab) March 23, 2021