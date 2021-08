El poderoso huracán Ida azotó Estados Unidos, causando daños en Luisiana y sumió la noche del domingo a Nueva Orleans en la oscuridad, dejando al menos una persona muerta, 16 años después de que el huracán Katrina devastara la ciudad.

Ida irrumpió el domingo por la tarde en las costas de Luisiana como huracán categoría 4 pero horas después se había degrado a la categoría 1.

La tormenta dejó sin electricidad a toda Nueva Orleans, afectando a más de un millón de usuarios, según el sitio PowerOutage.

“¡Hemos perdido la electricidad en toda la ciudad! Es hora de quedarse en casa, en lugares seguros. No es el momento de aventurarse al exterior”, tuiteó la alcaldesa de Nueva Orleans LaToya Cantrell.

Una persona murió por la caída de un árbol en la localidad de Prairieville, al noroeste de Nueva Orleans, dijeron autoridades locales. El huracán fue precedido por fuertes vientos y lluvias desde las primeras horas del domingo.

Nueva Orleans se convirtió en una ciudad de ventanas tapiadas y casas rodeadas de bolsas de arena, a la espera de este huracán que fue catalogado como “extremadamente peligroso”.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) dijo que Ida creó una “situación de peligro de muerte” y urgió a “tomar todas las medidas necesarias para proteger su vida y propiedades”.

En la localidad de Jean Lafitte, al sur de Nueva Orleans, el alcalde Tim Kernet habló de una “devastacion total, catastrófica” con “los diques de la ciudad superados” por las aguas, a una emisora local.

“Entre 75 y 200 personas están bloqueadas” en la reserva de Barataria, y “los vientos son muy fuertes para ir en barco a buscarlas”, agregó.

El presidente Joe Biden consideró a Ida “una tormenta que amenaza las vidas” y que “sigue devastando todo aquello con lo que hace contacto”. Para el gobernador John Bel Edwards, podría tratarse de la mayor tormenta en golpear Luisiana desde la década de 1850.

“No cabe duda de que los próximos días y semanas serán extremadamente difíciles”, dijo el domingo, añadiendo que algunas personas deberán permanecer refugiadas hasta por 72 horas.

“Encuentre el lugar más seguro de su casa y quédese allí hasta que pase la tormenta”, tuiteó más temprano.

La localidad de Grand Isle, en una isla barrera ubicada al sur de Nueva Orleans, ya estaba inundada por el aumento del nivel de las aguas, reportó CNN.

Tropical Storm #Ida Advisory 17: Ida Now a Tropical Storm Over Southwestern Mississippi. Dangerous Storm Surge, Damaging Winds, and Flash Flooding Continue Over Portions of Southeastern Louisiana and Southern Mississippi. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2021