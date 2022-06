Republicanos y demócratas en el Senado de Estados Unidos anunciaron un acuerdo para limitar el acceso a las armas en Estados Unidos, ignorando algunas peticiones emitidas por el presidente Joe Biden, quien pide poner un alto a los tiroteos.

Hopefully the Senate’s bipartisan gun safety framework lays the foundation for future gun reforms. Our country desperately needs them.

El acuerdo del Senado incluye endurecer controles de antecedentes para compradores de armas menores de 21 años, que los Gobiernos locales mantengan armamento fuera de las manos de personas consideradas de riesgo, combatir el comercio ilegal.

En un comunicado de prensa conjunto, republicanos y demócratas del Senado estadounidense explicaron:

Today’s announcement of a gun-safety framework is a good first step toward ending inaction on the gun violence epidemic plaguing our country.

I will put this bill on the floor as soon as possible so the Senate can act quickly to advance gun-safety legislation.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) June 12, 2022