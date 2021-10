El derrame de petróleo al sur de California, resultado de la fuga de unos 3 mil barriles de petróleo o unos 570 mil litros de una plataforma marina frente a la costa de Huntington Beach, cerca de Los Ángeles, es uno de los peores desastres a los que se ha enfrentado la zona “en décadas”, valoró este domingo la alcaldesa de la localidad, Kim Carr.

A large oil spill off the southern California coast was described as an ‘environmental catastrophe’ by the mayor of Huntington Beach, as the breach of an oil rig pipeline left dead fish and birds strewn on the sand and offshore wetlands clogged with oil https://t.co/O59Sh3Ca3C pic.twitter.com/d0A42MIToB

— Reuters (@Reuters) October 3, 2021