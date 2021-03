Esta mañana el Aeropuerto Internacional de Daytona Beach fue evacuado por una amenaza de bomba, reveló en Twitter el Departamento del Sheriff del condado de Volusia. De acuerdo con las autoridades, los vuelos entrantes también cambiaron de destino y lo desviaron.

En tanto, los servicios policíacos barrieron el lugar debido a la amenaza potencial de una bomba. El aviso, según NBC, llegó a través de un correo electrónico en el que especificaban que un objeto explosivo detonaría en el aeropuerto.

En el aeropuerto también estaban los perros detectores de bombas, quienes realizaron su búsqueda sin encontrar nada. Minutos después del primer tuit, informaron que la terminal del aeropuerto fue barrida y despejada.

Alert update: The airport terminal has been swept and cleared and is open. Passengers should check with their airlines regarding flight schedules.

— DaytonaBeach Airport (@FlyDAB) March 3, 2021