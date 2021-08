Una escuela secundaria en el estado de Tennessee, Estados Unidos, fue desalojada y cerrada temporalmente la mañana de este martes, después de que las autoridades locales recibieran una llamada telefónica sobre la presencia de un presunto “tirador activo” en el edificio.

Poco después de responder a la llamada, los agentes no encontraron heridos ni sospechosos dentro de la escuela, según información de CNN. La llamada se realizó poco antes de las 08:00 horas y refería una supuesta situación de tiroteo en la escuela secundaria Volunteer High School, la cual se localiza en la ciudad de Church Hill.

De acuerdo con medios locales, la oficina del sheriff del Condado de Hawkins envió agentes al edificio, donde los oficiales no encontraron evidencia de un tirador. Más tarde, la oficina del alguacil dijo que su investigación sobre la llamada sigue en curso, y los estudiantes fueron evacuados.

El Distrito Escolar del Condado de Hawkins dio a conocer en un comunicado, publicado en su cuenta oficial de Facebook, que la situación de emergencia ya estaba siendo atendida, y que todas las escuelas de Surgoinsville, al este de la localidad de Hawkins, habían sido colocadas en aislamiento.

Advirtió que la mayor preocupación en el momento es la seguridad de los estudiantes y el personal. Además pidió a los habitantes y padres de familia mantenerse alejados de la zona para permitir el acceso de los cuerpos policiales y de emergencia. “Los estudiantes de VHS están siendo evacuados actualmente a la Guardia Nacional”, escribió.

Finalmente, en una última actualización, dio a conocer que los alumnos de la secundaria fueron trasladados en autobuses y están siendo escoltados a la Armería Nacional de la Guardia Nacional del Monte Carmel para reunirse con los padres.

Parents are picking up their Volunteer High School students at the Mount Carmel National Guard Armory. @wvlt pic.twitter.com/AuEptlTCQw

— Ashley Bohle (@AshleyWVLT) August 10, 2021