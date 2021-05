El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile descartó este lunes que exista una “variante chilena” de covid-19, después de que el Ministerio de Sanidad de Israel alertara sobre un primer caso de un paciente infectado con una cepa identificada como originaría del país suramericano.

“Revisamos la base de datos Gisaid (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), una base de datos internacional donde denominan a las variantes según el país de origen. En este caso, no aparece ninguna variante denominada chilena, por lo tanto, descartamos que exista una variante chilena en estos momentos en el mundo”, afirmó el director del ISP, Heriberto García, a través de un vídeo.