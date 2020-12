De acuerdo con información emitida por el medio local NRK, al menos nueve personas resultaron heridas tras un deslizamiento de tierra producido la madrugada de este miércoles al noroeste de Oslo en Noruega.

A través de redes sociales, se han difundido diversas imágenes y audiovisuales de dicho momento capturadas en el pueblo de Ask, en el municipio de Gjerdrum, donde se puede apreciar al menos ocho viviendas afectadas por dicho fenómeno.

#Gjerdrum | Ten people were hurt, one of them critically, and 21 people remained unaccounted for after a landslide in southern #Norway swept away more than a dozen buildings in the early hours of Wednesday https://t.co/Ge2HnjhuQN pic.twitter.com/m0nzc9FuI4

