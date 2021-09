Un hombre vestido como el icónico personaje de las películas de Halloween, Michael Myers, fue detenido en Texas, Estados Unidos, mientras esperaba la llegada del huracán ‘Nicholas’, ya que causó terror entre la población con su atuendo.

El sujeto fue captado en video por varios usuarios de las redes sociales mientras caminaba a la orilla de la playa, fue así que los vecinos lo reportaron ante el Departamento de Policía de Galveston, debido a que en su cuchillo había lo que parecían restos de sangre.

Finalmente dos agentes de policía se presentaron en el lugar y detuvieron al hombre por desorden público, después de comprobar que el arma era de mentira. El individuo fue identificado como Mark Merzger, un abogado del área que se caracteriza por hacer este tipo de bromas.

“Supongo que algunas personas no tienen sentido del humor o no se puede complacer a todos”, dijo el hombre al canal de televisión ABC13 de Galveston.

Aunque el hombre fue liberado el pasado 13 de septiembre, este tendrá que enfrentar cargos por alteración al orden público.

El bromista asegura que ha realizado varias “travesuras” en la región, pero nunca había sido detenido por las autoridades.

Mark presumió su broma en su cuenta de Facebook con una fotografía de su disfraz y la frase “la calma antes de la tormenta”.

Michael Myers es el personaje principal de la franquicia de películas de Halloween, que llegó a la pantalla grande por primera vez en 1978 al intentar matar a su hermana mayor.

