Las fuerzas de seguridad de Irán detuvieron este jueves a dos hombres por su presunta implicación en la decapitación de una adolescente en un supuesto nuevo “crimen de honor” cometido en el sur de Irán y que ha desatado críticas contra el sistema judicial.

La mujer, una adolescente de 17 años, estaba casada con uno de los dos detenidos, y el otro era su hermano. El asesinato se produjo durante el fin de semana en Ahvaz, en el suroeste de Irán.

El marido habría salido posteriormente a la calle con la cabeza de la joven, según se puede observar en unas supuestas imágenes difundidas a través de las redes sociales. Este jueves, la Fiscalía ha señalado que tanto él como su hermano fueron arrestados en relación con el crimen.

A 17yo female escaped her husband to Turkey. Husband brought her back to Iran and today, he with the help of his brother, decapitated her. The murderer later on paraded the city with her head in his hand.

