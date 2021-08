Zviadauri ganó el oro olímpico en los Juegos de Atenas 2004 en la categoría de -90 kilos. Tras dejar el deporte atrás, fue elegido diputado del Parlamento (2012-2016) por el partido Sueño Georgiano, el partido gubernamental. Un ahijado de Zviadauri, el judoca Lasha Bekauri, se coronó campeón olímpico en los recientes Juegos de Tokio en la misma categoría en la que competía su padrino.

#tbt 10 years ago Zurab Zviadauri (GEO) won gold at Athens 2004 @Olympics. GEO hosts their first IJF event in March. pic.twitter.com/386eov6bDF

— Judo (@Judo) February 27, 2014