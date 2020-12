Luego de la fatal explosión registrada el día de Navidad en Nashville, capital del estado de Tennessee en los Estados Unidos, el departamento de policía del estado, publicó una foto del presunto vehículo que ocasionó la fuerte explosión en el centro de la ciudad, cuyo saldo fue al menos tres personas heridas y daños en edificios aledaños.

Se trata de una casa rodante Ford blanca la cual fue captada en video por una cámara de tráfico en la intersección de la calle Commerce y la Segunda Avenida la madrugada de este 25 de diciembre, por lo que según el reporte de las autoridades, el vehículo arribó a la zona turística alrededor de las 1:22 a.m.

La cámara de seguridad logró registrar el momento exacto de la explosión, sin embargo, dicho video no ha sido difundido para no entorpecer las investigaciones, sin embargo, ha trascendido que en el material se oye una voz grabada que da un aviso de bomba segundos antes del estallido.

Por su parte el jefe de la policía local, John Drake, informó que el mensaje pregrabado provenía del interior de la autocaravana.

Aún no se tiene claro qué fue lo que sucedió con exactitud, incluso las autoridades afirmaron continúan investigando si alguien se encontraba dentro del vehículo en el momento de la detonación, pues se dio a conocer que los investigadores habían encontrado posibles restos humanos cerca del lugar.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020