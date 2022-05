Un hombre de 46 años de edad murió este domingo, luego de que un sujeto armado le disparó en el pecho y abriera fuego contra un tren subterráneo (Metro) que recorría las estaciones de Manhattan, informó la policía de Nueva York.

‌E‌‌/N‌‌/Q‌‌/R‌ service is disrupted in both directions while NYPD continues to conduct an investigation at ‌Canal St‌. Read the thread for more details 👇 pic.twitter.com/s8JWS7yiyg — NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) May 22, 2022

Según los reportes, el tiroteo sucedió en dirección norte alrededor de las 11:45 horas local, momentos antes de que el tren subterráneo llegara a la estación de Canal Street. Las autoridades dijeron que la víctima tenía unos 40 años de edad.

La policía de Nueva York detalló que buscaba a un sospechoso que vestía una sudadera con capucha gris de Aeropostale.

Según medios locales como The New York Times, el Departamento de Bomberos de Nueva York reportó que este domingo dos personas fueron trasladadas al Hospital Bellevue para ser atendidos, aunque se desconoce su estado de salud.

A man opened fire on a moving New York subway train Sunday,striking another man in the chest,police said.

The suspect is at large.

The shooting disrupted service for N and Q trains,which were rerouted to the R line between Dekalb Avenue and Canal Street.https://t.co/kRh2syxWmZ pic.twitter.com/lP4cDvVxoo — arturodetexas (@arturodetexas) May 22, 2022

El tiroteo suspendió el servicio de los trenes subterráneos N y Q, que fueron desviados a la línea R entre Dekalb Avenue y Canal Street. Los viajes fueron reanudados alrededor de las 13:45 horas tiempo local.

Northbound ‌N‌‌Q‌ trains are running on the ‌R‌ line from ‌DeKalb Av‌ to ‌Canal St‌ while NYPD continues an investigation at ‌Canal St‌. Southbound ‌N‌‌Q‌ trains have resumed running on the Manhattan Bridge between ‌DeKalb Av‌ and ‌Canal St‌. — NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) May 22, 2022

Por su parte, la empresa que administra el tren subterráneo en Nueva York pidió a la población usar otras estaciones cercanas, mientras se investiga el incidente.

En pasado abril, un hombre detonó granadas de humo y disparó contra varias personas en una estación del metro de Brooklyn en Nueva York, lo que ha causado alarma entre residentes de esta ciudad.

Bombs and shooting at the New York subway. #AmirTsarfati on his Telegram channel. pic.twitter.com/jKgJ5EVe9M — Alan Parker 🇬🇧 🇮🇱 (@The_Buffer) April 12, 2022

En aquella ocasión, decenas de personas tuvieron que descender gritando de desesperación y en los vagones salió humo del interior. El ataque dejó 16 personas heridas, de las cuales 10 fueron baleadas.