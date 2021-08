“Puede ser más o peor de lo mismo, me refiero a los 14 diálogos previos, todos terminaron igual; el régimen logra lo que se propone, que es ganar tiempo, porque va afianzando el control social. Ellos están avanzando con la implantación de un total antidemocrático llamado Estado comunal”, dijo en entrevista con El Heraldo de México, María Corina Machado, coordinadora nacional del Vente Venezuela y una de las líderes de la oposición en ese país.

La reunión que sostendrán hoy en la Ciudad de México, en algún punto de Avenida Reforma, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de la oposición, que encabeza Juan Guaidó, responde a la invitación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro, en el que no participarán ni Guaidó ni Maduro, se da en un mes clave, porque es cuando se escogen a los candidatos para las megaelecciones de noviembre.

“Antes de entender lo que esta iniciativa o esta operación representa para el régimen de Maduro, hay que recordar que han sido 22 años de lucha por la libertad y democracia en Venezuela, donde el régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad con ciudadanos presos, ajusticiados y con el país bajo el control creciente de grupos criminales; en este tiempo han tenido lugar 21 procesos electorales, 15 referendos y 14 diálogos”.

Maduro necesita ganar tiempo, desmontar las presiones externas (EU, Europa y Canadá), paralizar y desmoralizar a la sociedad, y este efecto llamado diálogo es un instrumento muy efectivo para él.

Corina Machado dijo que considera que “el gobierno mexicano no es neutral al régimen de Maduro, y llevar adelante este proceso en un país donde claramente las autoridades del Ejecutivo favorecen y son parte de un sistema criminal, no hay garantía de que habrá un equilibrio.

“Yo no participaría en estos encuentros en México porque creo que no son una negociación para la resolución del conflicto que vive Venezuela. Aquí lo crucial es ¿para qué se están sentando?, ¿se están sentando para avanzar en una transición real de la democracia?, lo que implica el desmontaje de un sistema de mafias, o para hacer concesiones de algunos actores, ya sean cuotas, cargos, etc. Una negociación real contará con mi presencia”, destacó.

La coordinadora por el Vente Venezuela mencionó que a “Guaidó más de 60 países lo reconocieron como Presidente, sobre la base de un vacío de poder establecido en la Constitución venezolana, ya que Maduro no se le reconoció sobre la farsa electoral de 2018.

“Lo que sí está claro es que si se participa en ese consejo que el régimen necesita se estaría reconociendo un írrito Consejo Nacional Electoral, estaría aceptando a la ilegítima Asamblea Nacional chavista, que su sola existencia niega a Guaidó como Presidente interino”, finalizó.