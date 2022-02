Una invasión a gran escala en Ucrania causaría grandes bajas, entre ellas 50 mil civiles, advirtieron ayer dos funcionarios estadunidenses.

Ucrania podría sufrir entre cinco mil y 25 mil bajas de tropas, mientras que las bajas de tropas rusas podrían ser entre tres mil y diez mil y las bajas civiles podrían oscilar entre 25 mil y 50 mil, según las estimaciones de Estados Unidos, dijo uno de los funcionarios, bajo condición de anonimato.

El cálculo se dio a conocer el mismo día en que comenzó la llegada de refuerzos estadunidenses a Polonia, enviados para tranquilizar a los aliados preocupados por las tensiones ruso-ucranianas.

“Los primeros militares llegaron al aeropuerto de Jesionka”, declaró el mayor Przemyslaw Lipczynski.

Además, Rusia envió un par de bombarderos de largo alcance con capacidad nuclear a patrullar los cielos de su aliado Bielorrusia en medio de la espiral de tensiones sobre Ucrania.

Rusia cuenta con cerca de 70%del poder de combate que cree que necesitaría para una invasión a gran escala de Ucrania y está enviando más grupos tácticos de batallones a la frontera con su vecino, dijeron los funcionarios estadunidenses.

En las últimas dos semanas, el número de grupos tácticos de batallones (BTG) en la región fronteriza ha aumentado a 83 desde 60 hasta el viernes, y 14 más están en tránsito, indicaron.

En cuanto al momento de una invasión, se espera que el terreno alcance su punto máximo de congelación en torno al 15 de febrero, dijeron los funcionarios, lo que permitiría el tránsito mecanizado fuera de carretera de las unidades militares rusas. Estas condiciones se mantendrían hasta finales de marzo.

Este plazo y el creciente número y capacidad de las fuerzas rusas cerca de Ucrania podrían sugerir que la ventana para la diplomacia se está cerrando.

Rusia concentra más de cien mil tropas cerca de la frontera, pero afirma que no planea una invasión, pero que podría emprender una acción militar no especificada si no se cumplen sus exigencias de seguridad. Entre ellas está la promesa de que la OTAN no admitirá a Ucrania, una exigencia que EU y la OTAN consideran inaceptable.