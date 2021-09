La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia ante el azote del huracán ‘Ida’ en la región, que llevó al Servicio Meteorológico de Estados Unidos a emitir en la noche de este miércoles una emergencia por inundaciones repentinas para la ciudad neoyorquina.

“Declaro el estado de emergencia para ayudar a los neoyorquinos afectados por la tormenta de esta noche. Manténgase alejados de las carreteras y eviten todos los viajes innecesarios”, anunció Hochul a primera hora del jueves en su perfil de Twitter.

Respecto a la emergencia declarada por las autoridades meteorológicas, según recoge la agencia de noticias Bloomberg, se trata de una declaración poco frecuente que supera una designación de advertencia y que ha sido emitida por primera vez para el estado neoyorquino.

El índice de precipitaciones previsto en la región es de entre cinco y diez centímetros por hora, por lo que la situación es “particularmente peligrosa”, advirtió la alerta, que llamó a la población a resguardarse en el punto “más alto” posible.

Central Park, en Manhattan, se vio afectado por las inundaciones a última hora de la noche, mientras servicios de trenes fueron suspendidos y las calles, inundadas, registraron la caída de árboles a causa del temporal.

Anteriormente, el servicio emitió una advertencia de tornado para Manhattan y el Bronx en la ciudad de Nueva York, que expiró sobre las 21.30 horas (hora local), si bien una alerta de tornado estuvo activa en toda la ciudad hasta la 1.00 horas (hora local) de este jueves.

