El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por valor de 400 millones de dólares, que contendrá sistemas de defensa antiaérea para protegerse de los bombardeos de Rusia.

LIVE: Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/RaZI2lY505

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 10, 2022