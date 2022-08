Estados Unidos y Taiwán han iniciado negociaciones formales sobre una iniciativa comercial bilateral, una medida que probablemente inflame las ya altas tensiones con China.

La primera ronda de conversaciones comerciales está programada para “principios de este otoño”, dijo la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en un comunicado este miércoles 17 de agosto, revelando un mandato de negociación para la Iniciativa Estados Unidos-Taiwán sobre Comercio del Siglo XXI anunciado en junio.

Las discusiones cubrirán la facilitación del comercio, las prácticas regulatorias, los estándares anticorrupción, la profundización del comercio agrícola y otros temas, dijo la oficina.

“Estados Unidos y Taiwán buscarán profundizar su relación comercial y de inversión, avanzar en las prioridades comerciales mutuas basadas en valores compartidos y promover la innovación y el crecimiento económico inclusivo para nuestros trabajadores y empresas”, dijo la oficina en el comunicado.

The United States and Taiwan, under the auspices of the American Institute in Taiwan (AIT) and the Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States (TECRO), will commence formal negotiation on the U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade.

— United States Trade Representative (@USTradeRep) August 18, 2022