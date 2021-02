En cuestión de horas, Estados Unidos alcanzará la escalofriante cifra de medio millón de muertos por culpa del Covid-19; una cifra que coloca al país más poderoso del mundo en uno, paradójicamente, de los más golpeados y vulnerables ante la pandemia del virus del SARS-CoV-2.

La cifra histórica se ubicará justo en el momento en que Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, busca hacerle frente al virus con una campaña de vacunación masiva y programas de ayuda para la población afectada por el coronavirus. Además, desde que Biden comenzó su administración ordenó el uso del cubrebocas, un paso a la prevención.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, han acumulado alrededor de 27,7 millones de casos y 491 mil 894 muertes. En tanto, los Centros para el Control y Prevención de enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) tienen cifras diferentes que ubican la cifra de los fallecidos a 496 mil 112.

En tanto el encargado de la pandemia en EU, Anthony Fauci, lanzó una advertencia en la que aseguró que los norteamericanos podrían usar cubrebocas hasta el 2022, cuando la pandemia ya no sea una amenaza latente. Además, las principales asociaciones médicas pedían mayor vigilancia a las personas que ya se muestran cansadas del autoaislamiento y sobre todo el impacto económico.

El número de muertos que está a punto de cumplirse en Estados Unidos por culpa del Covid-19 hizo que uno de los diarios más importantes publicara en su portada una perturbadora plantilla en la que con cerca de 500 mil puntos representaron a cada uno de los muertos por el coronavirus.

Se trató de un gráfico en blanco y negro, hecho con alrededor de 500 mil puntos lo que simboliza, como ya te explicamos, el número de personas muertas desde que la pandemia llegó a Estados Unidos hasta la fecha. Hay que recalcar que el 29 de febrero de 2020 se registró el primer fallecimiento por el virus del SARS-CoV-2.

The front page of The New York Times for Feb. 21, 2021, as the U.S. nears 500,000 dead from Covid-19. Each dot represents a life lost. pic.twitter.com/YAAEvQIszZ

— The New York Times (@nytimes) February 21, 2021