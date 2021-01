Joe Biden explicó que Estados Unidos podría acercarse a la inmunidad colectiva, o de rebaño, al Covid-19 para el verano y meses antes; es decir, en primavera podrían realizar la vacunación masiva. Cabe destacar que durante la gestión de la pandemia de Donald Trump, el cubrebocas no era obligatorio ni tenían un plan para aplicar la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2.

El Presidente estadounidense dijo que esta inmunidad podría alcanzarse una vez que las vacunas, que actualmente distribuyen de a poco en un país con 328 millones de habitantes, y que estén disponibles para el público general; lo que como ya mencionamos podría suceder en unos meses de este 2021.

We will get through this, together. pic.twitter.com/W03wlb2m8o

— President Biden (@POTUS) January 23, 2021