Joe Biden, presidente de Estados Unidos, admitió que el caos era algo inevitable tras la salida de las tropas militares norteamericanas de Afganistán, situación que fue aprovechada por el grupo extremista Talibán para tomar las principales ciudades afganas y establecerse en Kabul para gobernar como lo hacían hasta antes de 2001.

El mandatario estadounidense de 78 años no concibe cómo es que podría llevarse a cabo una acción de retirada militar -como la que emprendió hace unos días en Afganistán- sin que el caos no estuviera de por medio, sentenció este miércoles durante una cruda entrevista para ABC News con el periodista George Stephanopoulos.

Durante el encuentro, que es quizá uno de los más tensos desde que se desató la crisis en aquel país de Oriente Medio, Joe Biden sí reconoció que no esperaba que los Talibanes avanzaran tan rápido tras la retirada de las tropas estadounidenses, pues sus informes de inteligencia apuntaban a que había una posibilidad de que el grupo extremista entrara a Afganistán hacia finales de este año, y no en 10 días, como ocurrió realmente.

Sin embargo, se aferró a que el problema fue la mala reacción del Ejército local (el cual fue entrenado por Estados Unidos), asimismo, reiteró que para el 31 de agosto, pase lo que pase, concluirá el desalojo de los militares estadounidenses.

Biden habla sobre las fotos de afganos escapando

Cuestionado sobre las fuertes imágenes que circulan en medios y redes sociales sobre la huida de afganos por todos los medios posibles, Joe Biden -visiblemente molesto- rechazó que fueran fotografías actuales sino de hace cuatro o cinco días; sin embargo, el comunicador le explicó que al menos en el caso de la foto donde un par de personas caen de un avión al que iban aferrados para salir de Afganistán era apenas de este lunes.

Biden reiteró que era inevitable que tras la retirada de sus tropas no hubiera un poco de ‘caos’. Y es que luego de que políticos y analistas acusaran de que está apresurando la salida de sus militares y ciudadanos pero no la de los afganos que apoyaron todos estos años la ocupación estadounidense, Biden explicó que no ha dejado a su suerte a los locales, sin embargo, sí reconoció “que se está complicando un poco” la salida de los norteamericanos.

Es importante recordar, que el pasado domingo 15 de agosto, los talibanes lograron llegar a Kabul tras más de una semana de tomar el control de las principales ciudades de Afganistán; el Ejército local no pudo hacer nada contra ellos, eso, sumada a la ausencia de militares estadounidenses, aceleró la llegada del grupo extremista.

Esto provocó una ola de personas tratando de escapara de aque país de Oriente Medio, pues los pobladores no quieren volver a vivir lo que hasta antes de 2001 era una cruda realidad bajo el yugo de los Talibanes, quienes escudados en los principios del Islam cometieron crueles actos violatorios de derechos humanos principalmente en contra de niños, mujeres y algunos grupos considerados minoritarios.

https://abcn.ws/3svRjjJ