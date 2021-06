Muchos sabemos que el planeta cuenta con cuatro océanos: el océano Pacífico, el Atlántico, Índico y Ártico. Esto es lo que muchos aprendimos cuando estudiábamos la primaria.

Pues desde el pasado 8 de junio debemos agregar a la lista el océano Austral, el único que le da la vuelta al mundo. Este nuevo océano ya había sido reconocido por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) en el año de 1937; sin embargo, tiempo después fue eliminado de la lista.

Ahora la National Geographic Society retomó el debate y determinó que el océano Austral debe tener esta designación en los mapas y convertirse en el quinto océano del mundo.

Pero el pasado del océano Austral es muy polémico, no solo en 1937 se habló de este nombre, sino que en 1999 la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos ya había nombrado a esta región acuática como océano.

Los expertos de la National Geographic indicaron que el océano Austral se ubica en la latitud 60 grados sur, cerca del Ártico.

El argumento que ponen en la mesa los expertos es que la corriente de agua formada hace 34 millones de años fluye con libertad de oeste a este en la Antártida, además de que el agua es más fría y menos salada que los océanos cercanos.

Esta característica hace que la región sea ‘diferente’ a los otros océanos.

Además, se han detectado especies endémicas en la zona.

Four oceans or five? It's #WorldOceansDay🌊 and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE

— National Geographic (@NatGeo) June 8, 2021