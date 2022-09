La lápida de la reina Isabel II fue oficialmente desvelada el sábado con la publicación de una foto por el palacio de Buckingham, cinco días después de su entierro en la capilla San Jorge del castillo de Windsor.

Situada precisamente en el memorial Jorge VI, padre de Isabel II fallecido en 1952, la nueva lápida lleva los nombres de los padres de la reina – el anterior rey y la reina madre Isabel (1900-2002) -, y a partir de ahora el de la soberana y el de su esposo Felipe (1921-2021).

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.

The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022