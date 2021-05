Mugello, Italia.- El piloto suizo de Moto3, Jason Dupasquier, que sufrió un accidente el sábado en la sesión de calificación del Gran Premio de Italia, murió este domingo a los 19 años, anunció el Mundial de motociclismo de velocidad en un comunicado.

El hospital, por su parte, confirmó a la AFP “el inicio del proceso de constatación de la muerte cerebral, debido a las lesiones cerebrales incompatibles con su supervivencia”.

El joven piloto fue “sometido en la noche (del sábado al domingo) a una cirugía torácica para una lesión vascular”, había indicado el hospital a la AFP por la mañana. “Graves lesiones cerebrales (persistían) y (seguía) en cuidados intensivos en un estado muy grave”, había añadido entonces un portavoz.

Dupasquier se cayó entre las curvas 9 y 10 del circuito de Mugello, en los últimos instantes de las clasificaciones del sábado.

Según las imágenes de televisión tras la caída y las declaraciones de los otros pilotos implicados, el japonés Ayumu Sasaki y el español Jeremy Alcoba, fue tocado por al menos una moto, antes de caer sobre la pista.

Tras unos cuarenta minutos de intervención de los médicos en el lugar, el suizo, “politraumatizado y en estado grave” pero “estable” fue trasladado en helicóptero médico al centro de traumatología del hospital Careggi.

Jason Dupasquier era hijo del piloto de motocross y Supermotard Philippe Dupasquier. Tras sus inicios en Supermotard se centró en las pruebas de velocidad en circuito, pasando por todos los escalones, pese a que una grave lesión en el fémur izquierdo le privó de la temporada de 2018.

A classy gesture 🇨🇭@FabioQ20 waves the Swiss flag in honour of Jason Dupasquier ❤️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/4MUxveDb6r

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021