El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo por coronavirus, según informó la Casa Blanca en un comunicado. “Amigos, estoy muy bien”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter luego de conocerse la noticia.

“Esta mañana, el presidente Biden ha dado positivo en la prueba de covid-19. Está totalmente vacunado y con dos refuerzos y experimenta síntomas muy leves. Ha comenzado a tomar Paxlovid”, señala el comunicado oficial. El mandatario se aislará en la Casa Blanca y seguirá con sus tareas desde allí hasta que una prueba le dé negativa.

El comunicado adelantó además que “en aras de la transparencia, la Casa Blanca informará diariamente sobre el estado del presidente”.

Es la primera vez que Biden, de 79 años, da positivo en la prueba de covid-19. La última vez que dio negativo fue este martes, según Jean-Pierre.

Paxlovid es un medicamento antivírico de Pfizer y está disponible a través de la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para el tratamiento del covid-19 de leve a moderado en personas de 12 años o más que tienen un alto riesgo de enfermedad grave. Requiere una prescripción médica.

Horas después de conocerse la noticia, Biden envió un mensaje a través de Twitter en el que aseguraba que se encontraba “muy bien”.

“Amigos, estoy muy bien. Gracias por su preocupación. Acabo de llamar al senador Casey, al congresista Cartwright y al alcalde Cognetti (¡y a mis primos de Scranton!) para enviarles mis disculpas por haberme perdido nuestro evento de hoy. Me mantengo ocupado”, fue el mensaje del presidente.

