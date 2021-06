En una decisión histórica para todo el mundo, la madrugada de este miércoles el Congreso de El Salvador aprobó una ley mediante la cual se ha decretado el uso del bitcóin como moneda de curso legal en el país.

Con esta controvertida disposición, El Salvador se ha convertido en la primera nación en adoptar a una criptomoneda como forma de pago de uso común, buscando, señalan analistas, dinamizar su economía con esta decisión.

“La presente ley tiene como objeto la regulación del bitcoin como moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción”, se lee en parte del artículo 1 de la nueva normativa aprobada y denominada Ley Bitcoin.

Esta nueva ley que regulará el uso de esta moneda electrónica en la nación centroamericana, cuenta con apenas 16 artículos, y fue aprobada con los votos de 62 diputados.

“La Ley Bitcóin acaba de ser aprobada por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. ¡62 de 84 votos! ¡Historia!”, fue la primera reacción del presidente en su cuenta en Twitter.

La #LeyBitcoin está siendo leída en el pleno de la @AsambleaSV en estos momentos.

The #BitcoinLaw is being read in the @AsambleaSV floor right now.#Btc🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021