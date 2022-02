El senador por Texas, Ted Cruz, dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está impulsando las agresiones contra los periodistas a través de su discurso estigmatizante y pidió a la administración del presidente Joe Biden tomar medidas para revertir esa tendencia.

“El clima actual al que se enfrentan los políticos y periodistas en México es el más mortífero de la historia. En 2020, más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país del mundo. Y por sí mismo representó un tercio de las muertes de periodistas (…) El presidente López Obrador parece decidido a empeorar todas estas tendencias. El viernes utilizó su conferencia matutina para intimidar a uno de los periodistas más reconocidos en México: Carlos Loret de Mola“, dijo el republicano en una audiencia de un comité del Senado sobre las Relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

Ante el responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, Ted Cruz dijo que estaba “profundamente preocupado por la profundización de la agitación civil en México y el colapso de la sociedad civil allí”.

“La ruptura del Estado de Derecho en nuestra frontera sur plantea graves desafíos y peligros para la seguridad nacional de los Estados Unidos en temas que van desde la lucha contra el narcotráfico hasta la inmigración ilegal”, dijo el republicano.

Cruz señaló que durante el proceso electoral pasado, que comenzó en septiembre de 2020, cerca de 80 políticos fueron asesinados por las organizaciones criminales y 60 candidatos suspendieron sus campañas bajo coacción.

“El presidente López Obrador parece decidido a empeorar todas estas tendencias. El viernes utilizó su conferencia matutina para intimidar a uno de los periodistas más reconocidos en México: Carlos Loret de Mola. El presidente mostró su información financiera personal y pidió a las autoridades investigarlo”, criticó Cruz.

“Parece estar abusando del poder sin importarle el efecto en México o en las relaciones México- Estados Unidos“, señaló el republicano y cuestionó al representante del Departamento de Estado sobre las medidas que está tomando la administración Biden “para transmitir al gobierno mexicano de que su comportamiento está minando el Estado de Derecho y que eso se convierte en un peligro para la seguridad de Estados Unidos y la relación bilateral”.

Nichols respondió que la administración de Joe Biden ha expresado en otras ocasiones su preocupación al gobierno mexicano su preocupación por el asesinato de periodistas y otros miembros de la sociedad civil, como políticos y activistas, y la necesidad de protegerlos.

“Es crucial redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los políticos, periodistas, integrantes de la sociedad civil. Es vital y hablamos de ello con nuestros colegas mexicanos todo el tiempo”, dijo.

Ted Cruz compartió el video de su intervención en Twitter, acompañado del mensaje: “el colapso acelerado de las instituciones mexicanas y el estado de derecho bajo López Obrador es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Hoy, presioné a la Administración sobre la necesidad de hacer más para detener y revertir esta tendencia mortal”.

En los primeros 42 días de este año, cinco periodistas fueron asesinados: José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, en Tijuana; Lourdes Maldonado López, en Tijuana; Roberto Toledo Barrera, en Zitácuaro; y Heber López Vásquez, en Salina Cruz.

De acuerdo con cifras de la organización Artículo 19, del 2000 a la fecha, suman 150 asesinatos de periodistas en México, posiblemente relacionados con su labor.

The Biden Admin’s decision to remove FARC from the terrorist list is yet another example of catastrophic appeasement from Joe Biden and Biden-Harris officials.

For decades, FARC murdered and kidnapped Colombians and Americans and they pose a threat to the Western Hemisphere. pic.twitter.com/DAY5k8Yoek

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 17, 2022