Cuatro elefantes salvajes salieron de un pozo de barro en Myanmar donde habían quedado atrapadosel viernes, impulsados por los pobladores que les cavaron una ruta de escape.

Los pobladores del estado occidental de Rakhine generalmente evitan a los elefantes cuando se los cruzan en el bosque, pero temían que los animales pudieran morir si quedaban atrapados en el agujero.

Un video mostró a los cuatro animales luchando uno a uno para afianzarse en la pendiente donde los hombres pasaron cinco horas cavando escalones para ellos.

Finalmente todos lo lograron. El último parece girar brevemente hacia donde los pobladores aplaudían antes de seguir adelante con sus compañeros.

No estaba claro cómo habían caído en el pozo.

Sondeos han estimado que solo quedan unos pocos cientos de elefantes en el estado de Rakhine, en comparación con los miles que había hace apenas unas décadas.

Four wild elephants bogged down in the mud of a village's water pond were rescued by foresters and villagers in Maungtaw, Rakhine State.https://t.co/RkWLr96vh9

— Lu Han Win (@LuHanWinn) June 5, 2021