Un video que se ha hecho viral en redes sociales muestra cómo, debido a una falla en el servicio, un elevador se desplomó cuando un paciente era trasladado en un hospital de Nueva Delhi, capital de la India. Adentro, además, iba un enfermero.

La grabación, fechada el sábado 8 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, muestra el momento en el que dos enfermeros llevan a un paciente y lo meten al elevador para trasladarlo a otra parte del hospital. Uno de ellos corre la reja metálica y se mete al elevador para recibir al paciente, mientras el otro desliza su camilla.

A patient in a hospital in New Delhi was taken to the elevator, he came down with the door still open, this almost caused the patient's body to rupture, but God's measure saved him.

It is believed that there were workers maintaining the elevator and the nurses didn't know.

the nurses didn’t know. pic.twitter.com/BoK2bxkko6

