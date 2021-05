Bangkok, Tailandia. El embajador ucraniano ante Tailandia fue encontrado muerto este domingo en la isla de Koh Lipe (sur del país), donde se encontraba de vacaciones junto a su hijo, indicó la policía, que por el momento desconoce la causa del deceso.

Diplomático de carrera, Andrii Beshta, de 45 años, fue designado en 2016 embajador de Ucrania en Tailandia.

La Policía nacional señaló este domingo que fue encontrado muerto alrededor de las 05h30 (22h30 GMT del sábado) en su habitación en un hotel en Koh Lipe, isla cercana a la costa y muy popular entre los turistas por sus aguas cristalinas.

SATUN: Ukrainian ambassador to Thailand Andrii Beshta, 45, died on Ko Lipe island off this southern province on Sunday morning, according to the provincial public relations office. #BangkokPost #Thailand https://t.co/Zyt4FFi3iA

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) May 30, 2021