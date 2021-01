Las autoridades de Indonesia confirmaron la noche de este sábado que el avión comercial con 56 pasajeros y 6 tripulantes a bordo del que se había perdido la pista a primera hora de la tarde sufrió un accidente al caer sobre el mar frente a la costa de Yakarta.

Un portavoz de la agencia indonesia de búsqueda y rescate, Basarna, informó en una rueda de prensa de emergencia que el avión de la aerolínea Sriwajaya, un Boeing 737-524, se estrelló en el Mar de Java pocos minutos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional Sukarno-Hatta, en la capital indonesia, con destino a Pontianak, capital de Borneo Occidental.

Por su parte, la Policía informó de que ha instalado un puesto de identificación de cadáveres en un hospital de Yakarta oriental dónde se atenderá a las familias y allegados de las víctimas, informa el portal local Detik

Restos humanos y escombros del avión de pasajeros accidentado en aguas del norte de Yakarta han sido hallado cerca de las costas de la capital de Indonesia. Un funcionario del gobierno local declaró a CNN Indonesia que pescadores descubrieron lo que parecían ser restos de un avión y las imágenes fueron compartidas en las redes sociales.

Indonesia's Ministry of Transport says Sriwijaya Air flight SJ182 was carrying 56 passengers (46 adults, seven children, and three infants) and six crew members. https://t.co/v2g1CHe2hw pic.twitter.com/v6aFYFhM6K

De acuerdo con la grabación, se aprecia lo que serían supuestos fragmentos del avión: “Se encontraron cables, bolsillos, asientos, cabello, jeans, y hay trozos de carne”, precisó el oficial. El hallazgo tuvo lugar en las proximidades de la pequeña isla de Lancang, al noroeste de Yakarta.

Los escombros del vuelo SJ182 fueron encontrados gracias a la iniciativa de los residentes locales, quienes formaron su propio equipo de búsqueda y utilizaron hasta tres barcos para peinar el Mar de Java. Al mismo tiempo las autoridades locales realizan labores de búsqueda y rescate en la zona.

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial si los fragmentos descubiertos por los residentes locales pertenecen al Boeing accidentado.

El Boeing, de la emprresa Sriwijaya Air, cubría la ruta entre Yakarta, la capital, y la ciudad de Pontianak, en la provincia de Borneo Occidental. De acuerdo con la lista de pasajeros, a bordo del vuelo desaparecido viajaban 62 personas, entre ellos seis miembros de la tripulación, siete niños y tres bebés.

Según lo reportado por Flight Radar, la nave desapareció de los monitores luego de perder más de tres mil metros de altitud en menos de un minuto, por lo que el vuelo dejó de emitir señales a las 07:36 GMT, tan solo cuatro minutos después de despegar del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta.

La aerolínea informó que se encuentra recopilando información más detallada sobre el vuelo, antes de realizar alguna declaración, informó Reuters.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021