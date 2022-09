El ataúd con el cuerpo de la reina Isabel II salió este domingo del castillo escocés de Balmoral, donde falleció a los 96 años, en el inicio de un viaje que permitirá a los británicos despedirse de su reina, el cual terminará en Londres.

Dolientes silenciosos se alinearon al paso del auto fúnebre y algunos arrojaron flores en memoria de la monarca, que murió tras 70 años en el trono.

El negro coche fúnebre atravesó el portal del castillo, con el féretro de roble cubierto con el estandarte real escocés y una corona de flores blancas en su interior, para un viaje de seis horas hasta el palacio de Holyroodhouse en Edimburgo, la capital de Escocia.

Miles de personas contemplaban el paso del cortejo fúnebre a través de la verde campiña escocesa. En Ballater, la primera localidad atravesada y donde la reina era muy conocida, la gente estaba apostada en la calle principal y algunos lanzaron flores.

Her Majesty The Queen’s coffin has left Balmoral.

Accompanied by The Princess Royal and Sir Tim Laurence, the cortege will travel to the Palace of Holyroodhouse.

The Wreath on the coffin features Dhalias, Sweet Peas, Phlox, White Heather and Pine Fir from the Balmoral Estate. pic.twitter.com/Atv2v9SGFz

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2022