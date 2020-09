Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que la historia de la revista The Atlantic, que asegura que llamó perdedores y fracasados a los estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial, es una vergüenza, lo que fue aprovechado por su rival demócrata, Joe Biden, al asegurar que no es apto para el puesto.

Trump recibió en el Despacho Oval al presidente serbio, Alek- sandar Vucic, y al primer ministro kosovar, Avdullah Hoti, para firmar la normalización de los lazos económicos bilaterales, pero el logro quedó empañado por la publicación.

“Es una historia falsa y una vergüenza”, indicó Trump, y dijo que para él los soldados estadounidenses son héroes, especialmente los que han dado sus vidas por el país.

Antes de la reunión, Trump escribió en Twitter: “The Atlantic se está muriendo, por lo que se inventaron una historia falsa para ganar algo de relevancia. La historia ya [ha sido] refutada”.

The Atlantic publicó que Trump llamó en 2018 perdedores y fracasados a los que murieron en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y dijo que no entiende qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero.

Según la revista, cuya información confirmó AP con una fuente del Pentágono, los supuestos insultos de Trump se produjeron durante su visita a París en 2018 para participar en el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial.

El mandatario tenía previsto desplazarse al cementerio estadounidense de Aisne-Marne, cerca de París, pero canceló la visita al asegurar que su helicóptero no podía volar. La revista, que cita a cuatro fuentes, señala que las verdaderas razones por las que Trump suspendió el acto fue porque temía que su pelo se despeinara con la lluvia.

En otra conversación, Trump calificó de fracasados a los más de mil 800 soldados estadounidenses que perdieron la vida en la batalla del bosque de Belleau contra los alemanes.

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, destacó que hay hasta 10 personas que han negado la información, entre ellas algunas de las que viajaron con el mandatario.

“Nadie ama ni se preocupa más por los soldados que el presidente Trump”, dijo.

Biden dirigió duras palabras contra su adversario: “El presidente Trump ha demostrado que no tiene ningún sentido de servicio, ninguna lealtad a ninguna causa mas que a él mismo. “Siempre he tenido cuidado de no perder los estribos (…) Esto pudo ser lo más cerca que he estado de eso durante esta campaña”, comentó.

El demócrata recordó que su hijo Beau, fallecido en 2015 de un cáncer de cerebro a los 46 años, sirvió en las fuerzas armadas. “Cuando mi hijo era fiscal general adjunto de Estados Undos y se presentó voluntario para ir a Kosovo cuando se desarrollaba la guerra, como civil, no fue un fracasado”, afirmó.

“Cuando fue voluntario y se unió al Ejército de Estados Unidos como fiscal general [de Delaware] fue a Irak durante un año y ganó la medalla de bronce y otras insignias, no fue un fracasado. Los mujeres y hombres con los que sirvió, en especial aquellos que no regresaron a casa, no son perdedores”, sentenció el exvicepresidente, quien consideró que si las alegaciones son ciertas, será una vergüenza, por lo que, dijo, Trump deberá ofrecer una disculpa a las familias de los soldados.

“¿Cómo se sentirían si tuvieran un hijo en Afganistán ahora? ¿Cómo se sentirían si hubieran perdido a un hijo, una hija, un marido o una esposa? ¿Cómo se sentirían? (…) Probablemente nunca he estado tan decepcionado en toda mi carrera con un líder con el que haya trabajado, presidente o no”, dijo.

Entretanto, Trump descartó el retiro de fondos para el periódico militar Stars and Stripes, fundado en 1861, después de que se conociera que funcionarios del Pentágono anunciaran su cierre para finales de este mes. “Estados Unidos no recortará fondos para el periódico Stars and Stripes bajo mi supervisión”.