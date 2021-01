A pesar de que Joe Biden ya ha sido declarado oficialmente como el ganador de las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el actual mandatario Donal Trump, no cesa en intento por revertir el resultado bajo el argumento de un presunto fraude en su contra.

En este sentido, este lunes anunció que mostrará las cifras “reales” de las elecciones del pasado noviembre, y advirtió al senador Tom Cotton en torno a que los votantes republicanos “nunca olvidarán” a los legisladores que no se unieron al esfuerzo por impugnar la victoria de Joe Biden.

How can you certify an election when the numbers being certified are verifiably WRONG. You will see the real numbers tonight during my speech, but especially on JANUARY 6th. @SenTomCotton Republicans have pluses & minuses, but one thing is sure, THEY NEVER FORGET!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2021