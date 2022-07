El 30 de abril de 2019 hubo una operación mediante la cual el opositor venezolano Leopoldo López, fundador y líder del partido Voluntad Popular, escapó de la prisión domiciliaria a la que estaba sometido y estuvo en las calles de Caracas haciendo un llamado a los militares venezolanos para que abandonaran a Maduro definitivamente.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2019