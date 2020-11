Este lunes, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, exigió una disculpa oficial de China, tras haber publicado un tuit demandando justicia por un informe reciente sobre crímenes de guerra de las fuerzas especiales de Australia cometidos en Afganistán.

El subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao, publicó a través de Twitter dicha imagen montada en donde se puede observar a un soldado australiano con un cuchillo puesto en la garganta de un niño.

La imagen circulada en redes sociales muestra a un soldado de las Fuerzas Armadas australianas con un cuchillo ensangrentado puesto en la garganta de un niño, quien sostiene un cordero; este montaje fue generado por computadora.

Además, ambas figuras aparecen sobre las banderas de Australia y Afganistán; cuerpos sin vida también aparecen debajo de la bandera australiana.

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D

Este lunes, durante una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno australiano solicitó una disculpa oficial de las autoridades chinas, pues considera dicha publicación “absolutamente repugnante”, la cual no tiene justificación de ninguna manera; esto de acuerdo con información emitida por RT.

Por su parte, la red social no ha eliminado dicho contenido clasificado como “violento”, por lo que solamente se mantiene con el preview de contenido delicado, así los usuarios decidirán si quieren verlo o no.

Así fue que la directora del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, se pronunció respecto a los comentarios por parte de Scott Morrison.

PM @ScottMorrisonMP says the Chinese Government should be utterly ashamed after a Gov official posted a fake "repugnant" image of an Australian soldier. pic.twitter.com/9fie02F6iJ

— 10 News First (@10NewsFirst) November 30, 2020