Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, nuevamente llamó la atención de los medios de comunicación y es que exigió que la vacuna contra el Covid-19 se debe llamar como él Trumpcine. Además, presumió sus logros de su Administración en la lucha contra la pandemia.

Según publicó The Washington Post, durante un evento de club Mar-A-Largo en Florida dijo que las vacunas contra el Covid-19 deberían ser llamados Trumpcine en lugar de los nombres convencionales aunque aseguró que esa idea se la dio uno de sus simpatizantes.

Trump hizo énfasis en que los avances de salud en Estados Unidos durante su Gobierno fueron gracias al programa Operación Warp Speed, un programa que hizo hace casi un año para la creación de vacunas; sin embargo, según revelan informes, no todas las empresas recibieron el financiamiento del que presume el republicano.

El exmandatario no perdió la oportunidad de arremeter, nuevamente, contra Anthony Fauci, el hombre encargados de combatir la pandemia contra el Covid-19 en Estados Unidos durante el Gobierno de Joe Biden. Además, Trump pidió desaconsejar el uso de mascarillas al inicio de la pandemia.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Donald Trump se atribuyó logros médicos de la lucha contra la pandemia del Covid-19.

“Espero que todos recuerden cuando reciban la vacuna contra el Covid-19 que si yo no hubiera sido presidente, ustedes no recibirían esa hermosa inyección en cinco años, en el mejor de los casos, y probablemente no la recibirían en absoluto. ¡Espero que todos lo recuerden!”, afirmó el exmandatario.