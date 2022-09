La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó que este año, “La Niña” podría durar hasta fin de año por tercer año consecutivo, es decir, esta sería la primera vez en el siglo XXI que hay un “episodio triple” de este fenómeno climático, el cual comenzó en septiembre de 2020.

La agencia meteorológica de las Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que hay un 70% de probabilidades de que “La Niña“ continúe durante septiembre y noviembre de este año, “aunque ese porcentaje disminuye gradualmente hasta el 55 % para los meses de diciembre de 2022 a febrero de 2023″.

The stubborn #LaNiña event is expected to last till at least the end of the year, impacting weather and climate.

It's this century’s first “triple-dip“ La Niña – 3 straight N hemisphere winters/S hemisphere summers.

⤵️ WMO Update at https://t.co/lcrUUnjPOE#StateofClimate

